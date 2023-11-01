Россиянам предложили выбрать один из 128 соцпроектов в финале премии #МЫВМЕСТЕ

Уже в декабре объявят победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в финал которой попало 128 социальных проектов из 48 регионов России. Каждый россиянин может поддержать один из них до 6 ноября. Счастливчики станут известны на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтёра.

Было получено почти 40 тысяч заявок, что на пять тысяч больше, чем год назад. Среди финалистов 52 волонтёра, 48 некоммерческих организаций, а также 28 компаний и индивидуальных предпринимателей. В большинстве субъектов в финал прошли по одному-два проекта, где-то — от трёх до восьми, а в Москве — 36.

В финале премии представлены самые разные проекты по поддержке жертв насилия, помощи животным, развитию и благоустройству территорий (в том числе сёл и деревень). Кроме того, есть те, кто создал в своём регионе сеть такси для малоподвижных жителей, объединил джазовых артистов и преподавателей и даже выпустил приложение для прослушивания сказки на языке коренного народа своей территории.

Победителей определят жюри, в составе которого в том числе первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Народное же голосование даст финалистам дополнительные баллы. К слову, как показал опыт прошлых лет, иногда именно оно играет важную роль в определении победителей.

Народное голосование открыто для всех граждан России, его результаты покажут, какие проекты получат общественное признание и массовую поддержку. Всего несколько кликов могут подарить социальным проектам новую жизнь.

Чтобы проголосовать, необходимо зарегистрироваться или войти в аккаунт на платформе "Добро.рф", привязать социальную сеть или аккаунт из "Госуслуг" и выбрать направление добровольческой деятельности. Далее — зайти на сайт платформы и выбрать понравившийся проект.

К слову, искать можно в том числе по населённому пункту или региону. После нажатия на кнопку "Подробнее" появится расширенная информация о финалисте — описание, цели и результаты проекта. Осталось только нажать на "Проголосовать".

Участники премии могут делиться ссылками на страницы своих проектов, размещённых на платформе "Добро.рф". На данных страницах можно проголосовать. Один человек может отдать голос за один понравившийся проект в номинации.