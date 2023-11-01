Пилот Литвинов назвал супернадёжным самолётом Ил-96-400М

Возвращение в строй самолётов Ил-96 в модернизированном варианте — это правильное решение, так как лайнеры надёжны и пролетали без катастроф на протяжении всего периода эксплуатации. Об этом сообщил NEWS.ru советский и российский пилот гражданской авиации, лётчик первого класса Андрей Литвинов после просмотра видео первого полёта опытного образца Ил-96-400М.

"Это очень хороший самолёт. Главное, чтобы модернизация пошла на пользу. За всё время эксплуатации Ил-96 не было ни одной катастрофы с этим самолётом. <…> Ил-96 — супернадёжный самолёт", — пояснил он.

Опытный образец самолёта Ил-96-400М совершил первый полёт. Видео © Telegram / "Ростех"

Литвинов добавил, что, когда самолёт был снят с производства, инженеры критиковали решение и боролись за его отмену. Но экономические реалии, напомнил пилот, диктовали другое развитие событий. Сейчас есть ресурсы и желание вновь запустить в небо Ил-96, заключил собеседник портала.