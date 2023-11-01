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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 14:59
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Украине вновь напрочили гражданскую войну из-за репрессий, арестов и расправ

Экс-советник Кучмы Соскин предрёк Украине скорую гражданскую войну

Украину ждёт гражданская война, так как в стране ежедневно совершаются репрессии и аресты, а суды давно не самостоятельны в принятии решений. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

"Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды. Судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании — прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне", — объяснил он.

Соскин уверен, что ситуацию подогревает провальное положение дел ВСУ на фронте. А приближающаяся зима принесёт новые хлопоты украинцам, связанные с нехваткой продовольствия и перебоями с отоплением, предупредил политолог.

Зеленского призвали к ответу за сокрытие провального наступления ВСУ
Зеленского призвали к ответу за сокрытие провального наступления ВСУ

Недавно Соскин уже говорил, что скоро украинцы поднимут бунт против Владимира Зеленского. Народ считает его неспособным управлять государством, политик лишь продвигает диктаторский режим под соусом выполнения требований ЕС и НАТО.

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Getty Images / Giles Clarke

Татьяна Миссуми
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