Украине вновь напрочили гражданскую войну из-за репрессий, арестов и расправ

Украину ждёт гражданская война, так как в стране ежедневно совершаются репрессии и аресты, а суды давно не самостоятельны в принятии решений. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

"Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды. Судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании — прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне", — объяснил он.

Соскин уверен, что ситуацию подогревает провальное положение дел ВСУ на фронте. А приближающаяся зима принесёт новые хлопоты украинцам, связанные с нехваткой продовольствия и перебоями с отоплением, предупредил политолог.