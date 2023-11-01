Врач назвал вескую причину никогда не смешивать алкоголь с кофеином

Чашка ароматного кофе может облегчить пробуждение утром, однако передозировка может принести необратимые последствия. Хоть зависимость от напитка учёными ещё не доказана, но при резкой отмене могут наблюдаться такие же симптомы, как и при отказе от алкоголя. Как рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Евгений Белоусов, кофейные напитки могут поставить на кон многие аспекты здоровья.

"Алкогольсодержащие напитки с кофеином желательно полностью исключить из употребления! Главная опасность состоит в противоположном воздействии составляющих напиток элементов на организм человека: кофеин тонизирует, а алкоголь, наоборот, расслабляет. В итоге человек хуже чувствует степень своего опьянения и не может её контролировать", — рассказал Белоусов РИАМО.

Эксперт отметил, что для некоторых кофе — способ повысить умственную работоспособность и настроение, однако употребление кофеина в больших дозах может привести к учащённому сердцебиению, тревожности, неусидчивости, проблемам со сном.

Медик отметил, что существование кофеиновой зависимости ещё под вопросом, но резкая отмена вещества вызывает головную боль, а также утомляемость, снижение энергии и активности, снижение бдительности и внимательности, сонливость, подавленное настроение, тошноту и мышечную боль.

"Симптомы отмены обычно возникают в течение 12–24 часов после прекращения приёма кофеина, достигают пика через один-два дня и могут сохраняться в течение девяти дней. Тем не менее для большинства людей кофе может быть здоровой частью рациона", — рассказал специалист.