Названо три причины навсегда завязать с алкоголем

Если полностью отказаться от алкоголя, то можно увидеть улучшившееся состояние кожи, а также настроить работу печени и нервной системы. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"У любителей напитков с градусом часто бывает ожирение печени, как раз связанное со спиртным. Если мы избавим её от алкогольной нагрузки, это положительно скажется на состоянии органа", — пояснила она.

Также от алкоголя страдает лицо, которое со временем может покрыться сосудистой сеткой, продолжила медик. Она добавила, что без спиртного нормализуется работа нервной системы и мозга. Ведь горячительные напитки вызывают психические реакции, которые нарушают баланс работы организма, отметила Соломатина.