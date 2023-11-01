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1 ноября, 16:21

Названо три причины навсегда завязать с алкоголем

Врач Соломатина заявила, что отказ от алкоголя улучшит кожу и укрепит нервы

Если полностью отказаться от алкоголя, то можно увидеть улучшившееся состояние кожи, а также настроить работу печени и нервной системы. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"У любителей напитков с градусом часто бывает ожирение печени, как раз связанное со спиртным. Если мы избавим её от алкогольной нагрузки, это положительно скажется на состоянии органа", — пояснила она.

Также от алкоголя страдает лицо, которое со временем может покрыться сосудистой сеткой, продолжила медик. Она добавила, что без спиртного нормализуется работа нервной системы и мозга. Ведь горячительные напитки вызывают психические реакции, которые нарушают баланс работы организма, отметила Соломатина.

Врач назвал вескую причину никогда не смешивать алкоголь с кофеином

Врач назвал вескую причину никогда не смешивать алкоголь с кофеином

Ранее Минпромторг призвал запретить продажу алкоголя на фуд-кортах ТЦ, так как их посещают семьи с маленькими детьми и подростки. В ведомстве пояснили, что распитие спиртного должно быть возможно только в специализированных заведениях.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
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