Названо три причины навсегда завязать с алкоголем
Врач Соломатина заявила, что отказ от алкоголя улучшит кожу и укрепит нервы
Если полностью отказаться от алкоголя, то можно увидеть улучшившееся состояние кожи, а также настроить работу печени и нервной системы. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"У любителей напитков с градусом часто бывает ожирение печени, как раз связанное со спиртным. Если мы избавим её от алкогольной нагрузки, это положительно скажется на состоянии органа", — пояснила она.
Также от алкоголя страдает лицо, которое со временем может покрыться сосудистой сеткой, продолжила медик. Она добавила, что без спиртного нормализуется работа нервной системы и мозга. Ведь горячительные напитки вызывают психические реакции, которые нарушают баланс работы организма, отметила Соломатина.
Ранее Минпромторг призвал запретить продажу алкоголя на фуд-кортах ТЦ, так как их посещают семьи с маленькими детьми и подростки. В ведомстве пояснили, что распитие спиртного должно быть возможно только в специализированных заведениях.
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