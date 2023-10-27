В России предложили запретить продажу алкоголя на фуд-кортах

Предприятия общественного питания нередко продают алкогольные напитки на фуд-кортах — общих зонах питания в торговых центрах, которые часто посещают семьи с маленькими детьми и подростки. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в своём обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой запретить продажу спиртного на фуд-кортах.

По его словам, порой складывается ситуация, когда дети вынуждены соседствовать за обедом с компаниями, употребляющими алкоголь. В то же время, как отметил Орлов, в России хватает специализированных заведений, где взрослые могут провести время со спиртным.