В Роспотребнадзоре не поддержали инициативу онлайн-торговли алкоголем

Роспотребнадзор не поддерживает инициативу Минпромторга, связанную с продажей алкоголя в онлайн-магазинах, заявил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.