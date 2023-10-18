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18 октября, 17:05

В Роспотребнадзоре не поддержали инициативу онлайн-торговли алкоголем

Роспотребнадзор не поддерживает инициативу Минпромторга, связанную с продажей алкоголя в онлайн-магазинах, заявил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.

"Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и чёткая: мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией", — сказал Прусаков.

Минфин предлагает при доставке алкоголя из онлайн-магазинов требовать у покупателей паспорт

Минфин предлагает при доставке алкоголя из онлайн-магазинов требовать у покупателей паспорт

Ранее Минпромторг выступил с идеей разрешить в стране онлайн-продажу алкоголя и его доставку, если будет обеспечен должный контроль. При этом Минздрав не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя. Там заявили, что любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления спиртного.

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Александра Мышляева
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