Наёмники из Польши вынуждают бойцов ВСУ бросаться на штурм позиций ВС РФ под Соледаром в ДНР. Об этом РИА "Новости" рассказали разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35).

"Несколько человек сдались в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка", — сообщил командир группы разведчиков с позывным Воля.

А боец с позывным Крест добавил, что на этот участок фронта Киев отправляет и иностранцев, и мобилизованных. По его словам, особенно вольготно здесь себя чувствуют поляки и латыши. При этом иногда случается и так, что противники ВС РФ начинают ожесточённо сражаться друг против друга.

А ещё Крест отметил, что ВСУ теперь реже предпринимают попытки прорвать оборону Российской армии, хотя летом они пробовали почти каждый день. Воля считает, что причиной тому являются колоссальные потери украинской армии на Артёмовском участке фронта.