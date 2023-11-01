Российские силы нанесли тяжёлый урон трём бригадам ВСУ в ДНР

Российские военные за минувшие сутки разгромили три бригады Украинской армии у Угледара, Урожайного и Старомайорского в Донецкой Народной Республике, противник потерял почти 200 бойцов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское. Потери противника составили более 190 военнослужащих", — сообщает Минобороны.