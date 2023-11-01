Российские силы нанесли тяжёлый урон трём бригадам ВСУ в ДНР
ВСУ потеряли более 190 военнослужащих за сутки на Южно-Донецком направлении
Российские военные за минувшие сутки разгромили три бригады Украинской армии у Угледара, Урожайного и Старомайорского в Донецкой Народной Республике, противник потерял почти 200 бойцов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское. Потери противника составили более 190 военнослужащих", — сообщает Минобороны.
Помимо этого, подразделения ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и шести автомобилей в ходе вооружённых столкновений с российскими силами.
А на Донецком направлении Вооружённые силы Украины за сутки потеряли сразу три танка, включая один немецкий Leopard. Кроме того, противник лишился до 245 военных. На Купянском фронте ситуация для противника тоже не радужная. Там ВСУ лишились до 60 военнослужащих, двух германских Leopard, трёх боевых бронированных машин, двух автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".
Getty Images / John Moore