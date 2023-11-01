Блинкен посетит Турцию 5 ноября

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Анкару уже на этой неделе, 5 ноября, сообщил источник в турецком МИД.

"Энтони Блинкен приедет в Турцию, 5 ноября он приедет в Анкару", — сказал собеседник ТАСС.