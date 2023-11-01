Блинкен посетит Турцию 5 ноября
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Анкару уже на этой неделе, 5 ноября, сообщил источник в турецком МИД.
"Энтони Блинкен приедет в Турцию, 5 ноября он приедет в Анкару", — сказал собеседник ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что Блинкен собирается посетить Израиль, а также другие государства Ближнего Востока. Визит дипломата намечен на 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.
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Getty Images / Evrim Aydin / Anadolu Agency