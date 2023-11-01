Израиль выдвинул Колумбии и Чили требование после отзыва послов из-за резни в Газе
Израильский МИД призвал Колумбию и Чили осудить ХАМАС
Израильский МИД призвал Колумбию и Чили осудить действия палестинской радикальной организации ХАМАС. В ведомстве надеются, что страны не встанут на сторону Венесуэлы и Ирана в этом вопросе. Официальное заявление ведомство выпустило после решения Боготы и Сантьяго отозвать своих послов для консультаций из-за эскалации конфликта в Газе.
"Израиль призывает Колумбию и Чили открыто осудить террористическую организацию ХАМАС, которая убивала и похищала младенцев, детей, женщин и стариков. Израиль ожидает от Колумбии и Чили, что они поддержат право демократического государства на защиту своих граждан, призовут к немедленному освобождению всех похищенных и не будут вставать в один ряд с Венесуэлой и Ираном в поддержке терроризма ХАМАС", — говорится в заявлении.
Напомним, что Колумбия и Чили отозвали своих послов из Израиля на фоне конфликта с Палестиной. Лидеры двух стран Густаво Петро и Габриэль Борич обвинили ЦАХАЛ в нарушении гуманитарного права при обстрелах сектора Газа. По словам Петро, Израиль учинил в эксклаве настоящую резню, которая делает невозможным присутствие посла. А верховный лидер Ирана предупредил еврейское государство о возмездии и заявил, что при дальнейших преступлениях этой страны "уже никто не остановит мусульман". Хаменеи добавил, что текущие действия Израиля являются геноцидом.
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