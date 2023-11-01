Путин допустил новые диверсии Запада против "важнейших объектов" России

Государства Запада могут вновь устроить диверсии против России, подобные подрыву "Северных потоков". К такому шагу их подтолкнёт полная неэффективность введённых санкций, считает президент РФ Владимир Путин.

Выступая в рамках совещания по экономическим вопросам, политик подчеркнул, что подобный сценарий действительно беспокоит Москву. Под удар могут попасть важнейшие объекты инфраструктуры страны, предупредил российский лидер.

"Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры", — отметил президент.