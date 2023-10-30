Путин указал на разрушение мира "по-американски"

Президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации в Дагестане, указал на разрушение мира "по-американски". По его оценке, Вашингтон предпринимает попытки помешать этому процессу.

"США слабеют, теряют позиции. Мир по-американски с одним гегемоном разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а, наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать", — сказал глава государства.

Вашингтон с помощью хаоса рассчитывает сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов и геополитических противников, к которым также причисляется Москва, заметил Путин. Но российское государство не только участвует в формировании нового миропорядка, но и непосредственно сражается за него на поле боя, подчеркнул он.