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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 18:43
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Стали известны детали совещания Шойгу с военачальниками после выключения камер

СМИ: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов

Министр обороны Сергей Шойгу как следует "встряхнул" руководство военного управления и округов во время сегодняшнего селекторного совещания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на близкий к Минобороны источник.

"Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов и поставил ряд конкретных задач", сказал собеседник агентства.

Шойгу заявил, что Украине, похоже, не помогают поставки натовского оружия
Шойгу заявил, что Украине, похоже, не помогают поставки натовского оружия

Ранее сегодня Шойгу доложил на селекторном совещании об успехах подразделений Российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Он особо отметил три бригады, которые продвинулись вперёд и взяли под контроль более выгодные рубежи.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Юрий Лысенко
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