Стали известны детали совещания Шойгу с военачальниками после выключения камер
СМИ: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов
Министр обороны Сергей Шойгу как следует "встряхнул" руководство военного управления и округов во время сегодняшнего селекторного совещания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на близкий к Минобороны источник.
"Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов и поставил ряд конкретных задач", — сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня Шойгу доложил на селекторном совещании об успехах подразделений Российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Он особо отметил три бригады, которые продвинулись вперёд и взяли под контроль более выгодные рубежи.
ТАСС / Вадим Савицкий