Министр обороны Сергей Шойгу как следует "встряхнул" руководство военного управления и округов во время сегодняшнего селекторного совещания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на близкий к Минобороны источник.

"Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов и поставил ряд конкретных задач", — сказал собеседник агентства.