Шойгу поручил учитывать опыт применения БПЛА на СВО при подготовке их операторов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сегодня поручил отталкиваться от опыта применения беспилотных летательных аппаратов в ходе СВО при подготовке специалистов БПЛА. Об этом стало известно РИА "Новости".

"Министр обороны поручил особое внимание уделять опыту применения БПЛА в ходе специальной военной операции при подготовке специалистов БПЛА", — сказал собеседник агентства.