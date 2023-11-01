Шойгу поручил учитывать опыт применения БПЛА на СВО при подготовке их операторов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сегодня поручил отталкиваться от опыта применения беспилотных летательных аппаратов в ходе СВО при подготовке специалистов БПЛА. Об этом стало известно РИА "Новости".
"Министр обороны поручил особое внимание уделять опыту применения БПЛА в ходе специальной военной операции при подготовке специалистов БПЛА", — сказал собеседник агентства.
Ранее Шойгу заявил, что Киев продолжает терпеть поражение на фронте, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО. Он отметил, что ВСУ истощаются не только физически. По его данным, нарастает и деморализация личного состава.
ТАСС / Александр Полегенько