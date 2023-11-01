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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 18:46
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Шойгу поручил учитывать опыт применения БПЛА на СВО при подготовке их операторов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сегодня поручил отталкиваться от опыта применения беспилотных летательных аппаратов в ходе СВО при подготовке специалистов БПЛА. Об этом стало известно РИА "Новости".

"Министр обороны поручил особое внимание уделять опыту применения БПЛА в ходе специальной военной операции при подготовке специалистов БПЛА", — сказал собеседник агентства.

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Ранее Шойгу заявил, что Киев продолжает терпеть поражение на фронте, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО. Он отметил, что ВСУ истощаются не только физически. По его данным, нарастает и деморализация личного состава.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Мышляева
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