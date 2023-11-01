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1 ноября, 20:17

Задержанному в Париже бизнесмену Кузьмичёву предъявили обвинения в мошенничестве

Арестованному во Франции российскому бизнесмену Алексею Кузьмичёву предъявили обвинения. Совладельца "Альфа-групп" стражи правопорядка республики уличили в отмывании денег. Об этом говорится в заявлении финпрокуратуры европейского государства.

"Сегодня Кузьмичёву были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег", — гласит сообщение.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время миллиардер отпущен под залог. За свободу ему пришлось заплатить восемь миллионов евро. Однако покидать Францию ему запрещено.

Во Франции по подозрению в махинациях арестован российский миллиардер

Во Франции по подозрению в махинациях арестован российский миллиардер

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при котором Москва станет отстаивать права бизнесмена. Это произойдёт, если сам Кузьмичёв изъявит такое желание, добавил представитель Кремля.

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Wikipedia / LetterOne Group

Илья Пушкарев
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