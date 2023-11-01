Задержанному в Париже бизнесмену Кузьмичёву предъявили обвинения в мошенничестве
Арестованному во Франции российскому бизнесмену Алексею Кузьмичёву предъявили обвинения. Совладельца "Альфа-групп" стражи правопорядка республики уличили в отмывании денег. Об этом говорится в заявлении финпрокуратуры европейского государства.
"Сегодня Кузьмичёву были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег", — гласит сообщение.
Также в надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время миллиардер отпущен под залог. За свободу ему пришлось заплатить восемь миллионов евро. Однако покидать Францию ему запрещено.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при котором Москва станет отстаивать права бизнесмена. Это произойдёт, если сам Кузьмичёв изъявит такое желание, добавил представитель Кремля.
Wikipedia / LetterOne Group