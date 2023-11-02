Небензя: Израиль как оккупирующая страна не имеет права на самооборону

Попытки Запада оправдать зверства Израиля самообороной не имеют под собой оснований, так как ближневосточное государство лишено этого права. Об этом напомнил постпред России в ООН Василий Небензя.

"У оккупирующей державы такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году", — сказал дипломат на 10-й чрезвычайной спецсессии.

Постпред вновь повторил, что Россия не отрицает право Иерусалима на борьбу с терроризмом. Однако она не должна превращаться в геноцид мирного палестинского населения. Ключом к безопасности Израиля является решение палестинской проблемы с учётом резолюций ООН. Первым шагом к деэскалации станет перемирие, добавил Небензя.

"Мы призываем противоборствующие стороны немедленно остановить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением, в том числе над скорейшим освобождением заложников. Рано или поздно по этому пути придётся пойти. Вопрос только — сколько невинных людей погибнет за это время", — произнёс российский дипломат.