МИД Украины потребовал от Анкары объяснений из-за участия Ялты в форуме в Турции
МИД Украины потребовал от Турции объяснений из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединённые города и местные власти". Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко.
"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьёзностью", — написал он в соцсети.
Украинская сторона хочет официальных объяснений от Анкары относительно статуса визита ялтинской администрации. На форуме обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с муниципальным районом Стамбула.
А ранее в Кремле оценили идею Турции о создании альтернативы СБ ООН. По словам Дмитрия Пескова, это предложение требует такого же консенсуса, который был при создании Совета Безопасности.
Unsplash / Catherine Lazareva