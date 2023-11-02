МИД Украины потребовал от Анкары объяснений из-за участия Ялты в форуме в Турции

МИД Украины потребовал от Турции объяснений из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединённые города и местные власти". Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьёзностью", — написал он в соцсети.

Украинская сторона хочет официальных объяснений от Анкары относительно статуса визита ялтинской администрации. На форуме обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с муниципальным районом Стамбула.