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2 ноября, 01:08

МИД Украины потребовал от Анкары объяснений из-за участия Ялты в форуме в Турции

МИД Украины потребовал от Турции объяснений из-за участия делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединённые города и местные власти". Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьёзностью", — написал он в соцсети.

Украинская сторона хочет официальных объяснений от Анкары относительно статуса визита ялтинской администрации. На форуме обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с муниципальным районом Стамбула.

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А ранее в Кремле оценили идею Турции о создании альтернативы СБ ООН. По словам Дмитрия Пескова, это предложение требует такого же консенсуса, который был при создании Совета Безопасности.

Обложка ©

Unsplash / Catherine Lazareva

Артур Лапсаков
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