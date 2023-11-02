Прикрывшись событиями в секторе Газа, западные политики могут без репутационных потерь завершить конфликт на Украине, считает обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес. Теперь, однако, для этого придётся передать России всё, что она хочет.

"События в Газе предоставляют возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер", — написал журналист, объяснив, что победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потери престижа для западных партнёров Незалежной.

По мнению Сейеса, Российская армия окончательно завладела инициативой на поле боя и потуги западных журналистов представить отправку мобилизованных украинцев "на бойню" как триумф не изменят реальной ситуации на фронте. Наступать ВСУ уже не в состоянии, а быстро капитулировать можно только путём выполнения всех требований РФ. Из-за неграмотной политики ЕС и США России пришлось "вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком", и сейчас "довольствоваться обещанием нейтралитета Украины и автономии/независимости Донбасса/Луганска" она уже не будет.