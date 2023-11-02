В Белом доме поставили крест на политической карьере Нетаньяху
Politico: Байден считает, что политическая карьера Нетаньяху близка к завершению
Карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к завершению, полагает президент США Джо Байден. Он обсуждал этот вопрос с лидером еврейского государства.
"Администрация считает, что дни Нетаньяху на его посту сочтены... Израильский премьер, вероятно, продержится считаные месяцы или, по крайней мере, пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа", — сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Народ Израиля с большой вероятностью признает именно Нетаньяху ответственным за эскалацию палестино-израильского конфликта и все допущенные военно-политические ошибки, считают в Белом доме. В связи с этим, согласно информации газеты, Байден во время беседы с премьером предложил ему поразмыслить над уроками, которыми тот поделится с преемником.
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А ранее Дональд Трамп поделился со сторонниками надеждами на отставку Нетаньяху. Он хочет, чтобы тот ушёл с поста к времени его возможного вступления в должность президента США в 2025 году.