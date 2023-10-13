Трамп тайно поделился со сторонниками надеждами на отставку Нетаньяху

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о заинтересованности в отставке действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Своё желание политик озвучил в беседе со сторонниками из числа республиканцев, сообщил журнал Rolling Stones.

По данным издания, позиция экс-главы Белого дома продиктована прошлыми обидами, связанными с действиями израильского политика в 2020 году. Тогда Нетаньяху не поддержал тезис Трампа о мошенничестве в ходе выборов президента США.

"Источники говорят, что Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушёл с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году", — подчеркнули журналисты.