Регион

Уведомления отключены

12 октября, 23:57

Трамп тайно поделился со сторонниками надеждами на отставку Нетаньяху

RS: Трамп признался, что хочет отставки Нетаньяху до своего переизбрания

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о заинтересованности в отставке действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Своё желание политик озвучил в беседе со сторонниками из числа республиканцев, сообщил журнал Rolling Stones.

По данным издания, позиция экс-главы Белого дома продиктована прошлыми обидами, связанными с действиями израильского политика в 2020 году. Тогда Нетаньяху не поддержал тезис Трампа о мошенничестве в ходе выборов президента США.

"Источники говорят, что Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушёл с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году", — подчеркнули журналисты.

Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства в Израиле

Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства в Израиле

Ранее Трамп обвинил администрацию президента США Джо Байдена в обострении многолетнего конфликта Израиля и Палестины. По мнению политика, члены ХАМАС смогли организовать атаку благодаря разморозке иранских активов. Впрочем, Белый дом поспешил отвергнуть эти упрёки.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Биньямин Нетаньяху
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров