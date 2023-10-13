Трамп тайно поделился со сторонниками надеждами на отставку Нетаньяху
RS: Трамп признался, что хочет отставки Нетаньяху до своего переизбрания
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о заинтересованности в отставке действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Своё желание политик озвучил в беседе со сторонниками из числа республиканцев, сообщил журнал Rolling Stones.
По данным издания, позиция экс-главы Белого дома продиктована прошлыми обидами, связанными с действиями израильского политика в 2020 году. Тогда Нетаньяху не поддержал тезис Трампа о мошенничестве в ходе выборов президента США.
"Источники говорят, что Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушёл с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году", — подчеркнули журналисты.
Ранее Трамп обвинил администрацию президента США Джо Байдена в обострении многолетнего конфликта Израиля и Палестины. По мнению политика, члены ХАМАС смогли организовать атаку благодаря разморозке иранских активов. Впрочем, Белый дом поспешил отвергнуть эти упрёки.
Flickr / Trump White House Archived