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2 ноября, 06:10

Кричал и бросался на покупателей: В ХМАО неадекват с ножом устроил дебош в "Пятёрочке"

В ХМАО дебошир с ножом ворвался в супермаркет и начал громить полки с алкоголем

В Ханты-Мансийском автономном округе неадекватный мужчина с ножом ворвался в супермаркет, начал громить прилавки с алкоголем и громко кричать. Об этом сообщает SHOT. Очевидцы утверждают, что дебошир находился под воздействием наркотиков.

Неадекватный мужчина с ножом устроил дебош в магазине в ХМАО. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Радужный. Мужчина ворвался в супермаркет "Пятёрочка" в торговом центре "Подсолнух". По словам свидетелей, он был вооружён ножом и даже успел порезать руку одного из покупателей. Затем он сел на пол и начал кричать.

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Недалеко от магазина были сотрудники ДПС. Они прибыли на место и скрутили буйного мужчину. Во время задержания он попытался сопротивляться, но на него всё же надели наручники, а затем увезли в отделение полиции. С дебоширом разбираются следователи.

Ранее Лайф писал о том, что житель Москвы напал с ножом на гражданина Британии, приняв его за иностранного шпиона. Уточнялось, что 37-летний россиянин и 41-летний британец столкнулись в подъезде дома на улице Кусковской на востоке столицы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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