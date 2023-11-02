Кричал и бросался на покупателей: В ХМАО неадекват с ножом устроил дебош в "Пятёрочке"

В Ханты-Мансийском автономном округе неадекватный мужчина с ножом ворвался в супермаркет, начал громить прилавки с алкоголем и громко кричать. Об этом сообщает SHOT. Очевидцы утверждают, что дебошир находился под воздействием наркотиков.

Неадекватный мужчина с ножом устроил дебош в магазине в ХМАО. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Радужный. Мужчина ворвался в супермаркет "Пятёрочка" в торговом центре "Подсолнух". По словам свидетелей, он был вооружён ножом и даже успел порезать руку одного из покупателей. Затем он сел на пол и начал кричать.

Недалеко от магазина были сотрудники ДПС. Они прибыли на место и скрутили буйного мужчину. Во время задержания он попытался сопротивляться, но на него всё же надели наручники, а затем увезли в отделение полиции. С дебоширом разбираются следователи.