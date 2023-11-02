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Опубликовано 2 ноября 2023, 07:58
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В Госдуму внесли поправки о приоритетном приёме в колледжи бойцов СВО и их детей

Участники специальной военной операции и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Соответствующие поправки внесла в Госдуму профильная рабочая группа под руководством секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Инициатива предполагает, что абитуриентов из указанной категории будут зачислять в заведения среднего профессионального образования в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения.

"Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму поправки, которые предоставят такую возможность", — прокомментировал Турчак.

Бойцам СВО не нужно удостоверение ветерана для направления на реабилитацию
Бойцам СВО не нужно удостоверение ветерана для направления на реабилитацию

Ранее Лайф сообщал, что в России может появиться ещё одна новая льгота для добровольцев СВО: их могут освободить от уплаты НДФЛ. Также в законопроекте говорится, что эта категория граждан будет освобождена от уплаты пошлины за выдачу российского паспорта или водительского удостоверения.

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Агентство "Москва"

Марина Калегина
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