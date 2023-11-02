Ради США Киев готов отказаться от транзита газа, на котором он зарабатывал. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. По его словам, Украина в отношениях с Западом за три десятилетия независимости прошла путь от воспитанников до иждивенцев.

Косачёв указал, что в лучшие времена доходы Украины от транзита российского газа составляли примерно 10% бюджета Незалежной. Сейчас эта сумма меньше, но заработок на этом у страны всё равно есть. Несмотря на это, Киев объявил, что через год по истечении контракта с Россией транзит остановят.

"Оставляю за скобками последствия этого решения и для украинского населения, и для европейских потребителей. Для Киева важнее понравиться главному спонсору режима — Соединённым Штатам Америки, единственному бенефициару от прекращения экспорта российского газа в Европу", — написал вице-спикер Совфеда в телеграм-канале.

Он считает, что Украина за три десятка лет в отношениях с Западом прошла четыре этапа. Сначала она была воспитанником, потом стала подшефным, затем нахлебником, а после — прихлебателем и иждивенцем. Сенатор заявил, что безответственность украинских властей стала возможной в условиях тотального покровительства и покрывательства со стороны Запада.