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2 ноября, 09:10

"Из воспитанников в иждивенцы": Косачёв описал развитие отношений Киева с Западом

Косачёв: Украина за 30 лет превратилась в иждивенца Запада

Ради США Киев готов отказаться от транзита газа, на котором он зарабатывал. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. По его словам, Украина в отношениях с Западом за три десятилетия независимости прошла путь от воспитанников до иждивенцев.

Косачёв указал, что в лучшие времена доходы Украины от транзита российского газа составляли примерно 10% бюджета Незалежной. Сейчас эта сумма меньше, но заработок на этом у страны всё равно есть. Несмотря на это, Киев объявил, что через год по истечении контракта с Россией транзит остановят.

"Оставляю за скобками последствия этого решения и для украинского населения, и для европейских потребителей. Для Киева важнее понравиться главному спонсору режима — Соединённым Штатам Америки, единственному бенефициару от прекращения экспорта российского газа в Европу", — написал вице-спикер Совфеда в телеграм-канале.

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Он считает, что Украина за три десятка лет в отношениях с Западом прошла четыре этапа. Сначала она была воспитанником, потом стала подшефным, затем нахлебником, а после — прихлебателем и иждивенцем. Сенатор заявил, что безответственность украинских властей стала возможной в условиях тотального покровительства и покрывательства со стороны Запада.

Напомним, глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа, срок действия которого завершится в конце 2024 года. До этого момента Киев не будет отказываться от соглашения из-за необходимости снабжать голубым топливом Европу.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Илья Суриков
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