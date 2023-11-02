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2 ноября, 09:09

Россиянам рассказали, как будем отдыхать на Новый год

Юрист Нечаева: Выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая

В этом году россияне будут отдыхать на новогодние праздники целых десять дней подряд. О нюансах производственного календаря напоминает в четверг, 2 ноября, РИА "Новости". Продлить удовольствие удастся за счёт того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, у россиян на пятидневке с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года — выходные.

В свою очередь эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила, что, согласно постановлению Правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, — на вторник, 31 декабря 2024 года.

Выходные и переносы в ноябре: Как работаем и отдыхаем в День народного единства

Выходные и переносы в ноябре: Как работаем и отдыхаем в День народного единства

Напомним, что во вторник, 7 ноября, россиян ждёт последняя короткая рабочая неделя в уходящем году. Она будет четырёхдневной из-за Дня народного единства. По традиции праздник отмечается 4 ноября, однако в 2023-м день выпадает на выходной, из-за чего правительство приняло решение перенести его.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Марина Калегина
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