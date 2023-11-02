В Пекине кремировали тело экс-премьера Китая

Тело экс-премьера Государственного совета Китая Ли Кэциня кремировали в Пекине. Трансляцию вело Центральное телевидение КНР.

Церемония прощания с бывшим премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Видео © CCTV

"Тело товарища Ли Кэцяна, бывшего премьера госсовета КНР, было кремировано на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань" в Пекине 2 ноября", — передают китайские журналисты.

Церемония прощания состоялась в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, в ней приняли участие высшие руководители республики, в том числе председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао не посетил церемонию, но направил венок.

В Китае в знак траура в связи с кончиной Ли Кэцяна 2 ноября приспустили флаги в Доме народных собраний, на площади Тяньаньмэнь, на здании МИД, а также на зданиях правительства во всех провинциях КНР, а также на зданиях посольств и консульств страны за рубежом.