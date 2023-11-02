В Пекине кремировали тело экс-премьера Китая
CCTV: В Пекине кремировали тело экс-премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна
Тело экс-премьера Государственного совета Китая Ли Кэциня кремировали в Пекине. Трансляцию вело Центральное телевидение КНР.
Церемония прощания с бывшим премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Видео © CCTV
"Тело товарища Ли Кэцяна, бывшего премьера госсовета КНР, было кремировано на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань" в Пекине 2 ноября", — передают китайские журналисты.
Церемония прощания состоялась в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, в ней приняли участие высшие руководители республики, в том числе председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао не посетил церемонию, но направил венок.
В Китае в знак траура в связи с кончиной Ли Кэцяна 2 ноября приспустили флаги в Доме народных собраний, на площади Тяньаньмэнь, на здании МИД, а также на зданиях правительства во всех провинциях КНР, а также на зданиях посольств и консульств страны за рубежом.
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ушёл из жизни 27 октября, ему было 68 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. С 2012 по 2022 год политик был вторым человеком в иерархии Коммунистической партии Китая, а с 2013 по 2023-й возглавлял китайское правительство. В отставку он ушёл в марте. Многим Ли Кэцян запомнился своей непринуждённой манерой общения и остроумными шутками. Он был сторонником открытости Китая внешнему миру, а также лоббировал активизацию частного сектора экономики и упрощал бюрократические процедуры.