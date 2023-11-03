В Волгограде две школьницы упали с крыши девятиэтажки, одна выжила

В Волгограде вчера, 2 ноября, две школьницы упали с крыши девятиэтажного дома в Дзержинском районе. Одна из них выжила, сообщает портал V1.

Трагедия произошла на улице 51-й Гвардейской Дивизии в микрорайоне Жилгородок. Упали девочки 11 и 14 лет. Выжившую госпитализировали в реанимацию ГКБ СМП № 25, её состояние очень тяжёлое.

"Мы все в шоке, девочки обе очень хорошие, всегда такие позитивные, хорошие, что могло произойти, вообще никто не знает. У них замечательные учителя, замечательные родители. Что могло стать причиной этого — неизвестно. Одна девочка из шестого класса, вторая — из восьмого", — рассказали родители одноклассников упавших школьниц.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.