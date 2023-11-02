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2 ноября, 10:06

Путин отменил информирование генсека Совета Европы о введении ЧС в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому Россия больше не обязана информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в стране военного и чрезвычайного положений.

Необходимость принятия этого закона была продиктована прекращением членства РФ в Совете Европы. Документ официально опубликован и вступил в силу.

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Напомним, что ранее при введении и прекращении военного положения во всей стране или регионах от главы государства требовалось уведомлять генсеков ООН и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам. В случае с чрезвычайным положением данная задача лежала на МИД. Теперь же президент и министерство не должны будут информировать генсека Совета Европы, а только генсека ООН.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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