Правительство Турции ужесточило требования по аренде жилья туристам

В Турции владельцев жилых помещений, которые желают сдать их в аренду туристам на срок менее 100 дней, обязали получать лицензию и согласие всех собственников в здании. В случае нарушения арендодателям грозит крупный штраф. Текст закона опубликован в правительственном издании Resmi Gazete.

"Для аренды жилых помещений в этих (туристических. — Прим. Лайфа) целях необходимо получить лицензию Министерства культуры и туризма до заключения договора аренды. Согласно закону, Министерство культуры и туризма может также выдавать разрешительные сертификаты через губернаторов", — говорится в документе.

На входе в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством. Ведомство также будет определять плату за выдачу лицензий и табличек. Если же речь идёт о квартире в здании, то необходимо получить согласие всех собственников на этажах.

Сумма штрафа для нарушителей новых норм составит 100 тысяч турецких лир (около 3,5 тысячи долларов). Если спустя 15 дней арендодатель продолжит сдавать жильё в аренду без разрешения, то на него наложат штраф в размере 500 тысяч турецких лир (17,6 тысячи долларов) и дадут ещё 15 дней. Сумма третьего штрафа составит один миллион турецких лир (35,3 тысячи долларов).