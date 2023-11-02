Эффективны против ковида: В популярном корейском блюде нашли устойчивые к вирусам бактерии

Южнокорейские учёные из Университета Чосон нашли в квашеной капусте кимчи штаммы микроорганизмов, которые обладают высоким уровнем устойчивости к бактериофагам, то есть разновидности вирусов, заражающей бактерии. Об этом говорится в работе специалистов, размещённой в журнале Food Microbiology.

В ходе исследования эксперты взяли 34 пробы популярного блюда для того, чтобы определить особенности бактерий. В течение полугода кимчи хранилось при низкой температуре. В итоге в большинстве (88%) образцов нашли доминантный штамм молочнокислых бактерий Pediococcus inopinatus.

Авторы работы также зафиксировали, что после первого заражения эти микроорганизмы будут качественнее предотвращать возникновение повторного. По мнению учёных, данные свойства можно применять даже против коронавируса. Исследователи считают, что в результате данные штаммы будут использоваться не только в пищевой промышленности, но и в сфере фармакологии.