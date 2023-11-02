Украина внесла компанию Nestle в список "спонсоров войны" из-за работы в России

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло швейцарскую компанию Nestle в список "международных спонсоров войны", поскольку она продолжает вести деятельность в России. Об этом сообщили в телеграм-канале НАПК.

"НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу", — сказано в сообщении.

Там также указали, что прибыль от российского рынка составляет не более 2% от деятельности Nestle, но она до сих пор не ушла из страны. В НАПК считают, что швейцарская компания объясняет это заботой о более чем семи тысячах сотрудников на российских предприятиях, а также обеспечением россиян товарами первой необходимости.