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Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 12:03

Российская ПВО перехватила три украинских "Нептуна" и четыре ракеты Storm Shadow

МО: ПВО РФ за сутки перехватила три ракеты "Нептун" и четыре Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и три противокорабельные ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Средствами ПВО в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что также за сутки были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что военнослужащие группировки российских войск "Центр" за сутки поразили 160 целей ВСУ. Кроме того, противник лишился двух командно-наблюдательных пунктов и десятков артрасчётов.

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Wikipedia / Администрация президента Украины

Наталья Исакова
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