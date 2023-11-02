Российская ПВО перехватила три украинских "Нептуна" и четыре ракеты Storm Shadow
МО: ПВО РФ за сутки перехватила три ракеты "Нептун" и четыре Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и три противокорабельные ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами ПВО в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что также за сутки были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее Лайф рассказывал о том, что военнослужащие группировки российских войск "Центр" за сутки поразили 160 целей ВСУ. Кроме того, противник лишился двух командно-наблюдательных пунктов и десятков артрасчётов.
Wikipedia / Администрация президента Украины