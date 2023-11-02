Российская ПВО перехватила три украинских "Нептуна" и четыре ракеты Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и три противокорабельные ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Средствами ПВО в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что также за сутки были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.