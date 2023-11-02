Путин разрешил оперативно блокировать сайты, собирающие средства для ВСУ

Новые нормы закрепляют внесудебный порядок блокировки сайтов, содержащих призывы о сборе денег для противников России в условиях вооружённого конфликта. Как говорится в сопроводительных материалах к документу, необходимость принятия закона была связана с тем, что за время проведения спецоперации были установлены факты распространения информации с предложениями о финансировании ВСУ. Размещение данных сведений угрожает безопасности нашей страны и требует принятия мер по блокировке подобных интернет-ресурсов. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Что касается ответственности за такое финансирование, то она уже есть. Статья "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.