Путин разрешил оперативно блокировать сайты, собирающие средства для ВСУ
Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет оперативно блокировать сайты, собирающие средства для украинской армии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые нормы закрепляют внесудебный порядок блокировки сайтов, содержащих призывы о сборе денег для противников России в условиях вооружённого конфликта. Как говорится в сопроводительных материалах к документу, необходимость принятия закона была связана с тем, что за время проведения спецоперации были установлены факты распространения информации с предложениями о финансировании ВСУ. Размещение данных сведений угрожает безопасности нашей страны и требует принятия мер по блокировке подобных интернет-ресурсов. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Что касается ответственности за такое финансирование, то она уже есть. Статья "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал, как семью из Москвы обманули на 6,7 миллиона рублей, угрожая сроком за спонсирование ВСУ. Во избежание проблем родственников также призывали перевести деньги на "безопасный счёт".