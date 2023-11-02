Будущей ночью россияне смогут восхититься редким "свиданием" Юпитера и Земли

В ночь с 2 на 3 ноября россияне смогут наблюдать необычное астрономическое событие со звучным названием — противостояние Юпитера. Момент, когда после захода Солнца Земля окажется на одной линии с газовым гигантом, можно будет увидеть невооружённым глазом.

Астроном Ярослав Турилов рекомендует наблюдать красоту в небе около полуночи — именно в это время Юпитер будет ярко сиять в противоположной стороне от заката, величественно поднимаясь над югом.

"Это будет один из самых ярких объектов на небе, и именно в этот день для россиян открывается лучший вид на самую большую планету Солнечной системы", — приводит слова собеседника NEWS.ru.

Астролог отметил, что это будет редкая возможность наблюдать противостояние планет без телескопа. Следующее такое явление — "свидание" Земли с Ураном, которое произойдёт 14 ноября, без специальной оптики уже не увидеть.