Будущей ночью россияне смогут восхититься редким "свиданием" Юпитера и Земли
Астроном Турилов: В ночь на 3 ноября для россиян откроется лучший вид на Юпитер
В ночь с 2 на 3 ноября россияне смогут наблюдать необычное астрономическое событие со звучным названием — противостояние Юпитера. Момент, когда после захода Солнца Земля окажется на одной линии с газовым гигантом, можно будет увидеть невооружённым глазом.
Астроном Ярослав Турилов рекомендует наблюдать красоту в небе около полуночи — именно в это время Юпитер будет ярко сиять в противоположной стороне от заката, величественно поднимаясь над югом.
"Это будет один из самых ярких объектов на небе, и именно в этот день для россиян открывается лучший вид на самую большую планету Солнечной системы", — приводит слова собеседника NEWS.ru.
Астролог отметил, что это будет редкая возможность наблюдать противостояние планет без телескопа. Следующее такое явление — "свидание" Земли с Ураном, которое произойдёт 14 ноября, без специальной оптики уже не увидеть.
А ранее Лайф писал, что астрономы нашли три неизвестных объекта на снимках неба 1952 года. Особенно поражает то, что они находились рядом друг с другом и исчезли без следа одновременно менее чем через час после появления. Тремя звёздами эти объекты совершенно точно быть не могли.