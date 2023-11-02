Назван процент российских компаний, где сотрудники работают сверхурочно

Сотрудники, которые работают сверхурочно, есть в 60% российских компаний. Аналитики провели опрос и выяснили, сколько фирм практикуют сверхурочную работу и как руководители благодарят подчинённых за дополнительный труд. Итоги исследования публикует RT.

По данным опроса, у 34% фирм вообще нет такой практики, ещё в 6% рекрутеры не владеют соответствующей информацией. Премию за дополнительный труд работодатели дают в 63% случаев, ещё в 20% сотрудники получают выходной, а в 14% им повышают зарплату. Исследователи отмечают, что 10% компаний позволяют сотрудникам работать удалённо после сверхурочной работы, а 2% компаний дают грамоту. Есть и ряд предприятий, где вообще не поощряют сверхурочников. Таковых оказалось 19%.

Также рекрутеры назвали главные причины сверхурочной работы. Так, 59% отметили, что в их компаниях "не хватает рук". 40% опрошенных сослались на большой объём работы, а 37% — на то, что работники заменяют своих коллег, которые ушли в отпуск или на больничный.