Патриарх Кирилл: Незнанием Пушкина человек исключает себя из русской культуры

Разговоры о том, что поэт и писатель Александр Пушкин якобы устарел и непонятен для современных школьников, вызывают недоумение. Таким мнением поделился в четверг, 2 ноября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Патриаршего совета по культуре.

"Незнание Пушкина исключает русского человека из русской культуры, делает сторонним наблюдателем, потребителем, а не носителем русской культурной традиции. В связи с этим искреннее недоумение вызывают разговоры о том, что Пушкин якобы устарел и его необходимо исключить из школьной программы", — сказал владыка.

Глава РПЦ согласился с тем, что русский язык меняется, но новое поколение может использовать современные подходы к прочтению и трактовке произведений классиков XIX века. Тем более что у нынешних школьников есть для этого солидный арсенал, включая аудио- и видеоформаты.