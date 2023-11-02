Патриарх Кирилл: Незнанием Пушкина человек исключает себя из русской культуры
Разговоры о том, что поэт и писатель Александр Пушкин якобы устарел и непонятен для современных школьников, вызывают недоумение. Таким мнением поделился в четверг, 2 ноября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Патриаршего совета по культуре.
"Незнание Пушкина исключает русского человека из русской культуры, делает сторонним наблюдателем, потребителем, а не носителем русской культурной традиции. В связи с этим искреннее недоумение вызывают разговоры о том, что Пушкин якобы устарел и его необходимо исключить из школьной программы", — сказал владыка.
Глава РПЦ согласился с тем, что русский язык меняется, но новое поколение может использовать современные подходы к прочтению и трактовке произведений классиков XIX века. Тем более что у нынешних школьников есть для этого солидный арсенал, включая аудио- и видеоформаты.
Ранее в Минпросвещения опровергли появившуюся информацию об исключении произведений русских классиков, таких как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов и других, из ЕГЭ по литературе 2024 года. Там добавили, что ни одно произведение древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков не исключено из образовательной программы.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская