Стало известно, сколько россиян живут отдельно от родителей и взрослых детей
Kp.ru: 79% россиян живут отдельно от родителей и взрослых детей
Большинство россиян (79%) живут отдельно от родителей и взрослых детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого kp.ru. В нём приняли участие 7,4 тысячи жителей страны.
Так, 55% граждан живут отдельно от близких родственников, но рядом с ними, поэтому у них в любое время есть возможность увидеться. Ещё 14% респондентов рассказали, что находятся в разных городах со своими родителями или взрослыми детьми. При этом они подчеркнули, что расстояние нисколько не мешает им поддерживать тёплое общение. А 10% россиян признались, что также живут в разных точках страны, но практически не общаются с родными.
21% респондентов, как оказалось, живут вместе с близкими. По их словам, у них одна большая и дружная семья.
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