Стало известно, сколько россиян живут отдельно от родителей и взрослых детей

Так, 55% граждан живут отдельно от близких родственников, но рядом с ними, поэтому у них в любое время есть возможность увидеться. Ещё 14% респондентов рассказали, что находятся в разных городах со своими родителями или взрослыми детьми. При этом они подчеркнули, что расстояние нисколько не мешает им поддерживать тёплое общение. А 10% россиян признались, что также живут в разных точках страны, но практически не общаются с родными.