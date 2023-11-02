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Опубликовано 2 ноября 2023, 13:26
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В Госдуме предложили ввести праздник, посвящённый участникам СВО

Милонов предложил учредить в России День участника СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением учредить в России День участника СВО. Он указал, что сейчас в стране проводится серьёзная работа по защите прав бойцов спецоперации.

"Участники СВО и члены их семей чувствуют поддержку от государства, которое чутко реагирует на любые вызовы и возникающие трудности", — цитирует обращение Милонова RТ.

По словам парламентария, в РФ отмечаются профессиональные праздники родов войск, День воина-интернационалиста и теперь необходимо ввести День участника специальной военной операции на Украине. Он считает, что этот праздник будет способствовать патриотическому воспитанию, а также станет памятью бойцам, погибшим в ходе СВО.

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А ранее Лайф писал, что участники специальной военной операции и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Соответствующие поправки внесла в Госдуму профильная рабочая группа под руководством секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

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ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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