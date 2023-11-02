Россиянам перечислили 4 главные причины отказа в ипотеке

Банк может отказать клиенту в ипотеке при неполной или недостаточной информации о недвижимости и заёмщике. Об этом рассказал финансовый эксперт Максим Сёмов.

"Если банк требует справку с места работы, значит, нужно такую справку предоставить, не рассуждая и не оценивая сроки, методы, содержание справки. Возможно, она понадобится только для галочки, но должна быть, если банк её требует", — подчеркнул эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, чтобы банк одобрил ипотеку, нужно предоставить полный пакет документов. Если отсутствуют какие-либо данные, необходимо дать чёткое объяснение почему и никогда не утаивать информацию. Правда в любом случае вскроется, а иначе есть риск отказа со стороны банка, пояснил специалист.

Сёмов уточнил, что россиянам также могут отказать в ипотеке из-за недостаточного дохода. Например, если в семье из трёх человек доход составляет сто тысяч рублей, заёмщик не сможет направлять 80 тысяч рублей на погашение кредита, ведь в этом случае попросту не хватит средств для существования. По словам эксперта, кредитная нагрузка не должна влиять на жизнь человека. Банк, к слову, может предложить несколько решений. Первое — увеличить срок кредита при уменьшении размера платежа или перевести зарплату в кредитную организацию. Если работодатель будет перечислять выплаты в ипотечный банк, ставка по жилищному кредиту может быть снижена на один процентный пункт.

Ещё одна возможная причина отказа в ипотеке — плохая кредитная история. Она может появиться, например, из-за того, что заёмщик несколько раз забывал вносить платежи. А ещё банк способен отказать из-за неподходящего объекта недвижимости. Есть несколько параметров, их лучше уточнять у конкретной организации, отметил Сёмов. Специалист посоветовал досконально изучить все документы о жилье вместе с представителями кредитора.