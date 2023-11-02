Милонов рассказал, как его шестеро детей отреагировали на решение отца отправиться на СВО

Семья депутата Госдумы Виталия Милонова довольно спокойно восприняла его уход добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом он сам поведал в новом выпуске шоу "Дайте сказать". Со слов парламентария, всё обошлось без "Прощания славянки" и церемоний с собиранием армейского вещмешка, а дети так и вовсе привыкли к командировкам отца, в том числе и в самые горячие точки на карте ближнего зарубежья.

Отметим, что Милонов является многодетным отцом: с супругой Евой Либуркиной они воспитывают шестерых детей: дочерей Марфу и Пелагею, сына Николая, приёмных сыновей Петра и Илью, а также дочку Евдокию.

Милонов рассказал, как его шестеро детей отреагировали на решение отца отправиться в зону СВО. Видео © LIFE

"Слушайте, я постоянно туда ездил, ещё с 2014 года. Я бывал в разных местах, я бывал в Карабахе. Ну где только не был. То есть для них не было это чем-то таким необычным. Вот если бы я решил марки собирать или гербарии делать, это было бы необычным. А то, что я пошёл на войну, это как-то нормально", — поделился Милонов.

Гость нашей студии отметил, что воспринял это достаточно буднично, как очередную проверку на мужество, возможность почувствовать себя воином.

"2022 год он наконец-то положил конец фейковой гомомускулинности московских фитнес-клубов с бритой грудью. Слава богу, всё закончилось. Этого нет больше. "Не служил — не мужик", — это стало нормально", — сказал депутат.