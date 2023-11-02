ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 15:06
6314

Милонов рассказал, есть ли на СВО дедовщина

Милонов: У бойцов в зоне СВО нет затяжных конфликтов и нет дедовщины

Депутат Госдумы Виталий Милонов, ставший одним из первых парламентариев, отправившихся в зону СВО, рассказал, что никакой дедовщины в войсках нет, потому что бойцы воюют плечом к плечу и от каждого зависит успех.

"Ну а какая дедовщина может быть? Поймите, дедовщина от безделья, от нефиг делать. А когда ты вместе с другими бойцами и от тебя тоже зависит успех или неудача... И если человека ты затюкаешь совсем, и он будет чувствовать себя в каком-то таком подавленном состоянии, он не боец, от него эффективность ниже будет", — отметил Милонов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Виталий Милонов рассказал об обстановке в зоне СВО в шоу "Дайте сказать!". Видео © Vk.com / "Дайте сказать!"

Сейчас Милонов является старшим наводчиком. Он признаётся, очки никак не мешают ему выполнять боевые задачи.

"Моя задача восстановить наводки. То есть там нет ювелирной такой вот оптической вещи. Пушка — это по большому счёту компьютер, только механический. Делай точно, делай всё чётко, и тогда всё будет хорошо. Есть, конечно, вариант стрелять прямой наводкой, когда на тебя прёт танк. Но, как говорится, там такой адреналин, что очки просто выкинешь и будешь без очков всё видеть хорошо. Потому что максимум ты сделаешь два выстрела, потом тебя могут убить", — рассказал депутат.

Полный выпуск шоу с Виталием Милоновым смотрите здесь.

Милонов рассказал, как его шестеро детей отреагировали на решение отца отправиться на СВО
Милонов рассказал, как его шестеро детей отреагировали на решение отца отправиться на СВО

Напомним, что в октябре 2022 года, вскоре после объявления частичной мобилизации, Милонов оказался в числе первых депутатов, кто явился в военкомат и попросился в зону СВО. Этим летом он даже был ранен — повредил ахиллово сухожилие. К счастью, травма оказалась не очень серьёзной.

BannerImage

Vk.com / "Дайте сказать!"

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar