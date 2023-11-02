Милонов рассказал, есть ли на СВО дедовщина

Депутат Госдумы Виталий Милонов, ставший одним из первых парламентариев, отправившихся в зону СВО, рассказал, что никакой дедовщины в войсках нет, потому что бойцы воюют плечом к плечу и от каждого зависит успех.

"Ну а какая дедовщина может быть? Поймите, дедовщина от безделья, от нефиг делать. А когда ты вместе с другими бойцами и от тебя тоже зависит успех или неудача... И если человека ты затюкаешь совсем, и он будет чувствовать себя в каком-то таком подавленном состоянии, он не боец, от него эффективность ниже будет", — отметил Милонов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Виталий Милонов рассказал об обстановке в зоне СВО в шоу "Дайте сказать!". Видео © Vk.com / "Дайте сказать!"

Сейчас Милонов является старшим наводчиком. Он признаётся, очки никак не мешают ему выполнять боевые задачи.

"Моя задача — восстановить наводки. То есть там нет ювелирной такой вот оптической вещи. Пушка — это по большому счёту компьютер, только механический. Делай точно, делай всё чётко, и тогда всё будет хорошо. Есть, конечно, вариант стрелять прямой наводкой, когда на тебя прёт танк. Но, как говорится, там такой адреналин, что очки просто выкинешь и будешь без очков всё видеть хорошо. Потому что максимум ты сделаешь два выстрела, потом тебя могут убить", — рассказал депутат.

Полный выпуск шоу с Виталием Милоновым смотрите здесь.