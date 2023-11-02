"С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Ask The Inspector .

Риттер добавил, что российские войска действуют взвешенно и проводят крупные операции под Купянском, чтобы завершить уничтожение ВСУ, находящихся на грани краха. Президент РФ Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год, отметил Риттер. По его словам, глава российского государства не только нанёс поражение Коллективному Западу, но и построил армию численностью полтора миллиона человек. НАТО же не может собрать 300 тысяч военных для сил быстрого реагирования, заключил военный специалист.