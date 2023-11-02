Американский разведчик раскрыл незавидную участь Зеленского
Экс-разведчик ВС США Риттер: РФ в скором времени покончит с режимом Зеленского
Режиму Владимира Зеленского на Украине скоро придёт конец вследствие денацификации Украины Россией. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
Риттер добавил, что российские войска действуют взвешенно и проводят крупные операции под Купянском, чтобы завершить уничтожение ВСУ, находящихся на грани краха. Президент РФ Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год, отметил Риттер. По его словам, глава российского государства не только нанёс поражение Коллективному Западу, но и построил армию численностью полтора миллиона человек. НАТО же не может собрать 300 тысяч военных для сил быстрого реагирования, заключил военный специалист.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Запад определился с фаворитом, на которого сменит "обезумевшего" Зеленского. Это один из высокопоставленных украинских военных.
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