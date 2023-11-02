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2 ноября, 15:27

США ввели новые санкции против более чем 30 россиян, в том числе против создателя "Ланцетов"

США расширили санкции против России

США ввели новые санкции против более чем 30 физических лиц и почти 200 юридических лиц из России, в том числе чиновников, банков, компаний ВПК, проектов в энергосфере. Об этом свидетельствуют документы Минфина Соединённых Штатов.

В частности, в чёрном списке Вашингтона оказались российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников "Ланцет", и члены его семьи, заместители министров торговли, энергетики, цифрового развития; российские банки, в том числе "Русский стандарт", ВБРР, "Абсолют банк", СПБ биржа, "Почта банк", "Русьрегионбанк"; МГТУ имени Н. Э. Баумана, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Институт металлургии РАН имени Байкова и другие структуры.

Песков: И США, и ЕС будут придумывать новые санкции, хотя у них уже дефицит идей

Песков: И США, и ЕС будут придумывать новые санкции, хотя у них уже дефицит идей

А ранее западные СМИ узнали, что в рамках 12-го пакета санкций против РФ Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в $5,3 млрд, в список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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