США ввели новые санкции против более чем 30 россиян, в том числе против создателя "Ланцетов"

США ввели новые санкции против более чем 30 физических лиц и почти 200 юридических лиц из России, в том числе чиновников, банков, компаний ВПК, проектов в энергосфере. Об этом свидетельствуют документы Минфина Соединённых Штатов.

В частности, в чёрном списке Вашингтона оказались российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников "Ланцет", и члены его семьи, заместители министров торговли, энергетики, цифрового развития; российские банки, в том числе "Русский стандарт", ВБРР, "Абсолют банк", СПБ биржа, "Почта банк", "Русьрегионбанк"; МГТУ имени Н. Э. Баумана, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Институт металлургии РАН имени Байкова и другие структуры.