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2 ноября, 19:06

В Госдуме оценили пользу чтения для построения карьеры

Депутат Смолин: Читающие книги обычно управляют теми, кто смотрит ТВ

Чтение книг может позитивно повлиять на развитие карьеры. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

"Насколько мне известно, подавляющее число учителей никаких домашних заданий на каникулы не задаёт, исключение составляют список книг для прочтения. Я думаю, что это правильно, потому что чтение книг – это творческий отдых", — пояснил парламентарий в беседе с RuNews24.

Смолин припомнил результаты социологического исследования, в рамках которого молодёжь призналась, как часто читает книги. Депутат остался не очень доволен результатами опроса. Оказалось, что за лето 26% ребят прочитали семь книг и более, 22% — 2–3 книги, остальные либо по одной, либо не читали совсем. По словам парламентария, человек, который читает книги, совершенно не похож на того, кто смотрит картинки в интернете. Те, кто читают литературу, обычно управляют теми, кто смотрит телевизор, напомнил старую шутку депутат.

Смолин поддерживает инициативу об отмене домашнего задания для заболевших школьников. Вместе с тем он советует родителям быть настороже, чтобы не пустить обучение на самотёк, ведь современная школьная программа является "быстро бегущей", ребёнок может отстать от класса.

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Ранее россиян предупредили об опасности чтения в популярной позе. Это грозит испорченным зрением.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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