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2 ноября, 16:49

Футболист "Локомотива" женился на ведущей "Матч ТВ"

Футболист "Локомотива" Тикнизян и ведущая "Матч ТВ" Ромашкина поженились

<p>Футболист "Локомотива" Наир Тикнизян и ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romashkina_ya</p>

Футболист "Локомотива" Наир Тикнизян и ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romashkina_ya

Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян и ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина поженились. Свадьба прошла в Москве ещё на прошлой неделе, 24 октября, но новобрачные сообщили об этом только сегодня.

Футболист "Локомотива" Тикнизян сделал предложение ведущей "Матч ТВ" Ромашкиной. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / romashkina_ya

"24.10.23", — лаконично сообщила Яна в соцсетях.

Судя по фотографии с торжества, невеста выбрала закрытое белое платье с фонариками на плечах, жених же был одет в классический костюм-тройку, но без галстука. Кстати, за несколько дней до свадьбы Ромашкину спросили, будет ли она менять фамилию после замужества.

"В паспорте поменяю фамилию. На мой взгляд, муж и жена должны носить одну. Но именно в эфире оставлю свою. Так делают все замужние девушки-ведущие", ответила тогда Яна.

Как сообщал Лайф, в конце сентября Наир сделал Яне предложение руки и сердца. Парочка гуляла на Останкинской башне со стеклянным полом, и в какой-то момент Тикнизян попросил возлюбленную посмотреть вниз, где был баннер "Яна, выходи за меня!".

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Наталья Исакова
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