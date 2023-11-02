Подпавшая под санкции СПБ биржа планирует возобновить торги 6 ноября

"СПБ биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября. Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте биржи", — говорится в сообщении.

В четверг, 2 ноября, площадка подпала под санкции США, а это значит, что американским компаниям отныне запрещено вести с ней бизнес. Всего в санкционный список сегодня попали 30 физических и около 200 юридических лиц, в том числе семья конструктора российских боевых дронов "Ланцет" и несколько российских банков.