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2 ноября, 18:38

Разрушительный шторм "Киаран" обрушился на Францию и Британию

Разрушительный шторм "Киаран" обрушился на Францию и Британию

Над Францией и Великобританией пронеслись вихри шторма "Киаран", скорость которых превысила 120 километров в час. Как уточняет Sky News, в результате стихийного бедствия разрушены многие дома и машины.

Последствия шторма "Киаран" в Англии. Видео © X (Twitter) / Alex Walsh / Greenpeace UK / Viv Keene / Carlow Weather

Предварительно, 1,2 миллиона хозяйств в северо-западных частях Франции остались без электричества. Не оставил "Киаран" в покое и Испанию — в результате случившегося там есть пострадавшие. Между тем власти затопленных регионов выпускают "красные" предупреждения и просят людей вести себя осторожно, так как сильные ветра и проливные дожди не прекращаются.

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Ранее Лайф писал, что в южной части Бразилии как минимум 22 человека погибли в результате разрушительного шторма. Всего от стихии пострадало около 60 городов.

Обложка ©

X (Twitter) / Greenpeace UK

Никита Осипов
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