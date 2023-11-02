Разрушительный шторм "Киаран" обрушился на Францию и Британию
Разрушительный шторм "Киаран" обрушился на Францию и Британию
Над Францией и Великобританией пронеслись вихри шторма "Киаран", скорость которых превысила 120 километров в час. Как уточняет Sky News, в результате стихийного бедствия разрушены многие дома и машины.
Последствия шторма "Киаран" в Англии. Видео © X (Twitter) / Alex Walsh / Greenpeace UK / Viv Keene / Carlow Weather
Предварительно, 1,2 миллиона хозяйств в северо-западных частях Франции остались без электричества. Не оставил "Киаран" в покое и Испанию — в результате случившегося там есть пострадавшие. Между тем власти затопленных регионов выпускают "красные" предупреждения и просят людей вести себя осторожно, так как сильные ветра и проливные дожди не прекращаются.
Ранее Лайф писал, что в южной части Бразилии как минимум 22 человека погибли в результате разрушительного шторма. Всего от стихии пострадало около 60 городов.
X (Twitter) / Greenpeace UK