В Кремле объяснили поздние публичные мероприятия Путина
Песков: У Путина достаточно напряжённый рабочий график
Последние поздние публичные мероприятия с участием президента России Владимира Путина связаны с его напряжённым рабочим графиком. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для телеканала "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Песков рассказал о напряжённом рабочем графике Путина. Видео © Telegram / Зарубин
"Достаточно напряжённый рабочий график у президента. <...> Но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера. Огромное количество встреч, внутренние совещания, беседы, телефонные звонки, документы. Это всё происходит большую часть рабочего дня", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что именно с большим объёмом работы связано то, что совещание Путина по экономике, которое прошло накануне, началось достаточно поздно. Представитель Кремля подчеркнул, что российскому лидеру порой приходится работать и до двух часов ночи.
Ранее Лайф писал, что Путин на совещании высоко оценил ситуацию в российской экономике. По его словам, всё развивается в соответствии с прогнозом. Так, за девять месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с этим периодом прошлого года.