В Кремле объяснили поздние публичные мероприятия Путина

Последние поздние публичные мероприятия с участием президента России Владимира Путина связаны с его напряжённым рабочим графиком. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для телеканала "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Песков рассказал о напряжённом рабочем графике Путина. Видео © Telegram / Зарубин

"Достаточно напряжённый рабочий график у президента. <...> Но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера. Огромное количество встреч, внутренние совещания, беседы, телефонные звонки, документы. Это всё происходит большую часть рабочего дня", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что именно с большим объёмом работы связано то, что совещание Путина по экономике, которое прошло накануне, началось достаточно поздно. Представитель Кремля подчеркнул, что российскому лидеру порой приходится работать и до двух часов ночи.