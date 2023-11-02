В США отреагировали на отзыв ратификации ДВЗЯИ со стороны России
Блинкен назвал дератификацию ДВЗЯИ Россией "шагом в неверном направлении"
Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России является "шагом в неверном направлении". Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы глубоко обеспокоены решением России о планируемом отзыве ратификации ДВЗЯИ. К сожалению, оно представляет собой существенный шаг в неверном направлении, который отдаляет нас от вступления договора в силу, а не приближает к нему", — приводит пресс-служба Госдепа его слова.
Блинкен также добавил, что Вашингтон планирует продолжать воздерживаться от испытательных ядерных взрывов и работать над вступлением в силу ДВЗЯИ.
Ранее в четверг, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. К слову, отозвать ратификацию предложил сам российский лидер ещё в начале октября. После этого соответствующий законопроект внесли более 400 депутатов, и он прошёл все чтения и был одобрен Советом Федерации. Между тем в Кремле отметили, что после такого шага позиции Москвы и Вашингтона наконец уравнялись, ведь американская сторона ранее тоже подписывала договор, но так его и не ратифицировала.
ТАСС / Станислав Красильников