В США отреагировали на отзыв ратификации ДВЗЯИ со стороны России

"Мы глубоко обеспокоены решением России о планируемом отзыве ратификации ДВЗЯИ. К сожалению, оно представляет собой существенный шаг в неверном направлении, который отдаляет нас от вступления договора в силу, а не приближает к нему", — приводит пресс-служба Госдепа его слова.