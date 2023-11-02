Россия откроет второе генконсульство в Армении

"Принять предложение МИД России о заключении путём обмена нотами соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Капане", — сказано в документе.

Таким образом, российское генконсульство в Капане станет вторым в Армении, первое расположено в городе Гюмри. Капан находится на приграничной с Азербайджаном территории.

Ранее Лайф писал, что премьеру Армении Николу Пашиняну дали экскурс в историю Грузии и Украины после выпада о военной базе России в Гюмри. Политику напомнили о судьбе Грузии, Прибалтики и Украины, которые фактически лишились суверенитета и контролируются Западом после того, как недальновидное руководство этих государств взяло курс на противостояние с Россией.