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2 ноября, 18:24

Россия откроет второе генконсульство в Армении

Кабмин РФ принял соглашение об открытии генконсульства в армянском Капане

Правительство России приняло соглашение об открытии генерального консульства в армянском Капане. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

"Принять предложение МИД России о заключении путём обмена нотами соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Капане", — сказано в документе.

Таким образом, российское генконсульство в Капане станет вторым в Армении, первое расположено в городе Гюмри. Капан находится на приграничной с Азербайджаном территории.

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Ранее Лайф писал, что премьеру Армении Николу Пашиняну дали экскурс в историю Грузии и Украины после выпада о военной базе России в Гюмри. Политику напомнили о судьбе Грузии, Прибалтики и Украины, которые фактически лишились суверенитета и контролируются Западом после того, как недальновидное руководство этих государств взяло курс на противостояние с Россией.

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Никита Осипов
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