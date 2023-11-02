Россия откроет второе генконсульство в Армении
Кабмин РФ принял соглашение об открытии генконсульства в армянском Капане
Правительство России приняло соглашение об открытии генерального консульства в армянском Капане. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
"Принять предложение МИД России о заключении путём обмена нотами соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Капане", — сказано в документе.
Таким образом, российское генконсульство в Капане станет вторым в Армении, первое расположено в городе Гюмри. Капан находится на приграничной с Азербайджаном территории.
Ранее Лайф писал, что премьеру Армении Николу Пашиняну дали экскурс в историю Грузии и Украины после выпада о военной базе России в Гюмри. Политику напомнили о судьбе Грузии, Прибалтики и Украины, которые фактически лишились суверенитета и контролируются Западом после того, как недальновидное руководство этих государств взяло курс на противостояние с Россией.
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